Mersin'de arı ölümleri: Denizde sarı polen tabakası oluştu
Sıcaklıkların artmasıyla Mersin sahil şeridinde çiçek açan ağaçlardan rüzgarla dökülen polen, denizde sarı tabaka oluşturdu. Denizdeki polen tabakasına akın eden arılar ise öldü. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, "Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir" dedi.
Mersin'de hafta sonu rüzgarlı hava nedeniyle çiçek açan ağaçlar ve bitkilerdeki polenler uçuşarak deniz suyuna karıştı. 321 kilometrelik sahil bandına sahip Mersin'de deniz suyu üzerinde sarı tabaka oluşurken, polenler dalga nedeniyle kıyıya kadar sürüklendi.
BİNLERCE ARI ÖLDÜ
Kıyıya yakın bulunan kolonilerdeki arılar da polen ve tuzlu deniz suyuna yönelince binlercesi öldü.
"KIYIYA VURAN POLEN ARILARDA BİR YANILGIYA SEBEP OLDU"
Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, hem polenin hem de tuzlu suyun arılara cazip geldiğini belirterek, "Mevsime bağlı bölgemizde olarak bir polen akımı mevcut. Ne yazık ki polen rüzgarla birlikte denize uçtu. Bu da deniz üzerinde polen tabakası oluşturdu. Dalga ile birlikte kıyıya vuran polen arılarda bir yanılgıya sebep oldu. Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılar da cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir" diye konuştu.
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