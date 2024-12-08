Mersin'de Atatürk büstüne saldıran kişi yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren saldırgan gözaltına alındı.

Mersin'de Atatürk büstüne saldıran kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 19:52

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahalle'sinde bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli G.C, polis ekiplerince yakalandı.

Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şüphelinin Atatürk büstünü eliyle vurarak düşürmesi yer aldı.

 


Etiketler: #Atatürk #Atatürk büstü #Saldırgan

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