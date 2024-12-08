Mersin'de Atatürk büstüne saldıran kişi yakalandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren saldırgan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahalle'sinde bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli G.C, polis ekiplerince yakalandı.
Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şüphelinin Atatürk büstünü eliyle vurarak düşürmesi yer aldı.
Mersin'de Atatürk büstüne saldırı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 8, 2024
İttirip yere düşürdü, şikayet edeceğini söyleyen yurttaşa "Ara polisi" diye yanıt verdihttps://t.co/4kjrjW6Tfd pic.twitter.com/xAT658yl6Y
Etiketler: #Atatürk #Atatürk büstü #Saldırgan
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