Mersin'de Atatürk büstüne saldırı!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:08

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:12

Olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.

Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.