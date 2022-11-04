Mersin'de 'balina kusmuğu' ile tarihi eser ele geçirildi

04 Kasım 2022 Cuma, 13:17

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mersin'in Mezitli ilçesinde bir şahsın tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı tespit eden ekipler, adresini belirledi. Adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram ambergris (balina kusmuğu), 103 adet sikke, 1 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 4 adet kolye ile 2 adet kemer ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelinin jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.