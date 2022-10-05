Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 60 adet sikke ele geçirildi
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde Süleymanpaşa'da tarihi eser kaçakçılığı olaylarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 60 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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