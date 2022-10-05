Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 60 adet sikke ele geçirildi

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ele geçirildi.

(İHA)
05 Ekim 2022 Çarşamba, 10:46
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 60 adet sikke ele geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde Süleymanpaşa'da tarihi eser kaçakçılığı olaylarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 60 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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