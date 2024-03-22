Mersin’de birbirlerine komşu iki ormanlık alanı talan edecek projelere onay

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Mersin’deki Hazine arazisi olan orman alanlarında yapılmak istenen beş yıldızlı otel projesi de buna örnek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol’a ait Mersin Kargıcık Turizm şirketi, Silifke Işıklı’da yapmak istediği iki farklı alandaki oteller için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Mersin Valiliği, projelere “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini açıkladı. Bununla birlikte şirket Hazine arazisi olan ormanlık iki farklı alanda projeye başlayacak. Beş yıldızlı olacağı belirtilen proje alanı aynı zamanda deniz manzaralı. Proje tanıtım dosyasına göre birbirine komşu 178 bin ve 103 bin metrekarelik alanlarda gerçekleştirilecek turzim konaklama tesisleriyle birlikte alanlarda villa, otel ve apart yapılacak. 456 milyon 422 bin TL değerindeki 244 odalı proje kapsamında, bir otel, iki anex blok, 16 aile villası, 16 deluxe villa, iki premium villa ve 12 apartla birlikte toplam bin adet yatak kapasiteli alan yapılacak. Benzer bir şekilde 455 milyon 922 bin TL’lik 248 odalı projeyle birlikte de bir otel, bir anex blok, 18 aile villası, 14 deluxe villa, dört premium villa, altı rezidans ve sekiz apart planlanıyor.

ALANDAN DERE GEÇİYOR

Şirketin ruhsat sahasının içerisinden alandaki Murtçukuru Deresi geçiyor. Ayrıca alanda mevsimsel akışa sahip Kuru Dere de yer alıyor. Şirketin hazırladığı dosyada Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü’nden de görüş alındı. DSİ görüşünde, “İzin talep alanları mücavirinden geçen dere yatakları ve kurutma kanalından sağlı sollu 20’şer metrelik şeritvari sahanın koruma bandı olarak belirlenmesi, söz konusu koruma bandının memleket haritası ve vaziyet planlarına işlenmesi ve koruma bandı olarak belirlenen alanlarda herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemesi gerekmektedir” denildi.