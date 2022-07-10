Mersin'de Boğsak Tüneli'ndeki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Mersin'in Silifke ilçesindeki Boğsak Tüneli'nde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait 34 CUY 208 plakalı kamyonet, Antalya-Mersin istikametinde hareket halindeyken Boğsak Tüneli'nde Ahmet Okan idaresindeki 33 AEM 264 plakalı otomobile çarptı.
İçerisinde yolcu bulunmayan Mustafa Gök yönetimindeki 27 AKP 730 plakalı minibüsün de karıştığı kazada yaralanan olmadı.
Trafikte aksamaya neden olan kazada, tüneldeki bazı panolar zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, tünelde önlem aldı. Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaza karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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