Mersin'de büyükbaş hayvana içki şişesinde sıvı veren kişiye para cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyada büyükbaş hayvana içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri paylaşılan ve para cezası uygulanan kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan hükümlü olduğunun belirlenmesi üzerine cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:55
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kişinin büyükbaş hayvana içki şişesinde sıvı verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen B.D'ye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 4 bin 554 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontrolleri sırasında B.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu da belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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