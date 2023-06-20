Mersin’de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, Antalya’dan Adana’ya seyahat eden otobüs, önce kamyona, arıdan ise park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya’dan Adana’ya doğru seyahat eden M.N. idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı.
1 ÖLÜ 28 YARALI!
Kazayı gören yurttaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazada otobüsün sürücüsü M.N. ise hayatını kaybetti, 28 yolcu yaralandı.
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