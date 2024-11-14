Mersin'de cinayet ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı
Mersin'de "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 80 farklı suçtan da aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün Erdemli ilçesindeki bağ evinde saklandığı belirlendi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Üzerinde tabanca bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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