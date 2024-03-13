Mersin'de denizanaları kıyıya vurdu

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'de yoğun bir şekilde kıyıya vuran denizanaları, son günlerde tekrar artmaya başladı.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:32
Mersin'de denizanaları kıyıya vurdu
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Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de Şubat ayının son haftasında yoğun olarak özellikle Mersin'in Erdemli, Silifke ve Anamur ilçesi sahillerinde görülen Kızıldeniz göçmeni 'rhopilema nomadica' olarak bilinen zehirli denizanaları, geçen süre içerisinde azalmıştı. Ancak son 2 günde tekrar denizanası yoğunluğu yaşanmaya başladı. Daha önce Kızkalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce denizanası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar geldi. Özellikle Erdemli ilçesi merkez, Kocahasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce denizanası ile doldu.

DENİZE GİRMEYE DEVAM ETTİLER

Daha önce uzmanların zehirli tür olarak uyardığı, ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri olduğu belirtilen denizanalarına rağmen denizde girenler ise dikkat çekti.

Son 3 yıldır yoğun olarak Mart ayında kıyıya vuran denizanalarını gören vatandaşlar ise iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Bölge sakinlerinden İsmet Ateş, "3 yıldır denizanaları sahile vuruyor. İklim değişikliği sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Dalgaların da etkisiyle sahilimize kadar geliyor. Uzmanlar dokunulmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

"GÜNDE 60 - 70 TANE TOPLADIĞIMIZI BİLİRİZ"

Son yıllarda bu şekilde manzaralar gördüklerine değinen vatandaşlardan Zerrin Keçeci ise, "Önceden bu şekilde olmuyordu. Deniz suyu çekilince kıyıya çıkıyor. Günde bazen 60-70 tane topladığımızı biliriz. Aşırı koku oluyordu, kediler yiyordu. Kedilere bir şey olmasın diye topluyoruz, gömüyoruz bazen. Bu şekilde sürüyor" diye konuştu.

Bunun nedenini de merak ettiklerini söyleyen Keçeci, "Antalya'da da olmuş sosyal medyada da gördüm. Göçmen olduklarını söylüyorlar. Deniz kirli olduğu zaman çoğalıyor diyorlardı eskiden. Bu sene deniz kirli değil ama biraz çamurumsu, dereden akan suların da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mersin'in yanı sıra, Antalya, Adana ve Hatay'da da görülen denizanası yoğunluğunun Mart ayının sonu itibarıyla bitmesinin beklendiği belirtildi.


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