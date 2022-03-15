Mersin'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 1 kişi öldürüldü
Tarsus'ta, eğlence mekanında çıkan kavganın ardından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, eğlence mekanına giden A.T. ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında, kadın çalışanlar sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrıldığı işletmeye gece saatlerinde yeniden giden A.T. ile grup arasında kavga çıktı.
BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Menteşoğlu Caddesi'ne kaçan A.T, burada darbedilip bıçaklanarak öldürüldü.
Çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı F.G, A.T'yi darbettikleri belirlenen iş yeri çalışanları A.K. ile M.K. ve üzerinde tabanca bulunan M.H.K'nin da aralarında olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasınca, şüphelilerin havaya ateş ederek kovaladıkları A.T'nin caddede yere düşmesi, darbedilmesi ve bıçaklanması görüntülendi.
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