Mersin'de evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında dairede oturan Ali Kırang (68), hayatını kaybetti.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Ali Kırang'ın yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Evde inceleme yapan itfaiye erleri, Kırang'ın cansız bedenini buldu.
Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardırdan Kırang'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polisin soruşturması da devam ediyor.
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