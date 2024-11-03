Mersin'de evden meyve bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kılıç Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, evdeki tüp ve av tüfeğine ait fişeklerin patlaması sonucu meyve bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev ve meyve bahçesi zarar gördü.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü!
- İmamoğlu'na 'ahmak' dedi, davaya çağırdı
- 'Ahmet Özer belirtmemi istedi...'
- Erdoğan'dan birçok yeni atama!
- Narin cinayetinde vicdanları sızlatan diyalog!
- Polis memuru şehit oldu!
- 'Fil gibi dalmayı başardılar'
- Yaş yetmiş
- Gazetecilere 'Yenidoğan çetesi' operasyonu
- Başdanışman Uçum'dan dikkat çeken açıklama