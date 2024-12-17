Mersin'de kömür sobası patladı: Yaralılar var!

Tarsus ilçesinde yanar durumdaki kömür sobasının patlaması sonucu çıkan yangında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de kömür sobası patladı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 08:40

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokak'taki iki katlı müstakil bir binanın üst katında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

İddiaya göre; İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Kömür #Mersin #patlama #soba

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