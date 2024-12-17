Mersin'de kömür sobası patladı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 08:40

Güncelleme: 17.12.2024 - 08:42

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokak'taki iki katlı müstakil bir binanın üst katında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

İddiaya göre; İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.