Mersin’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı!
Tarsus ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, kazada, Adana ili Tuzla istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AAE 307 plakalı otomobil ile Tarsus istikametinden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 AEH 731 plakalı pikap çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kazada otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yine otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili savcılık soruşturmaya başlattı.
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