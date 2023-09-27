Kütahya'da korkunç kaza... Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Feci kaza, Altınkent ile Gümele mahallelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gediz’den Gökler beldesine giden M.K. (65) yönetimindeki minibüs ile Gümele Mahallesi'nden Altınkent Mahallesi'ne giden İ.Ç.’nin (29) kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Savrulan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler M.K. ve İ.Ç. ile birlikte 9 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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