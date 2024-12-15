Mersin’de feci kaza: Motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’de feci kaza: Motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
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İHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 09:35

Kaza, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece yarısı H.Y. idaresindeki 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araç ile Gökhan Karadağ (22) yönetimindeki 33 VMD 95 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında bulunan Mehmet Tarım (25) savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki gencin cenazesi ise yapılan inceleme sonrasında hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Erdemli #trafik kazası #elektrikli motosiklet

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