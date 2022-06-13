Mersin'de hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi'nin bahçesinde çıkan silahlı kavgada temizlik personeli yapan F.Y. (45) ve yanındaki arkadaşı A.T. (43) yaralandı.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:58
Mersin'de hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı
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Olay, Tarsus Devlet Hastanesi ana bina morg önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelen Z.D., burada temizlik görevlisi olan F.Y. ve arkadaşı A.T. ile borç-alacak konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D., üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp, ateş açarak F.Y. ve A.T.'yi çeşitli yerlerinde yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye alınan yaralılara müdahalede bulunuldu. Kaçan Z.D. ise güvenlik güçlerince yakalanıp, gözaltına alındı.



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