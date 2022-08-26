Mersin'de hastanede sahte morg görevlisi yakalandı: Merak etmiş!
Mersin’in Erdemli ilçesinde hastanede kendini sahte morg görevlisi başta olmak üzere çeşitli birimlerde çalışıyormuş gibi gösteren bir şahıs, güvenlik personeli tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Şahsın hastanede çalışmanın nasıl olduğunu merak ettiği için böyle bir olaya karıştığı ileri sürüldü.
Mersin'deki Erdemli Devlet Hastanesi’de meydana gelen olayda, 22 yaşındaki A.C.D. kendine hastane çalışıyormuş süsü verdi. İlk önce kendini bir kurumdan görevlendirilmiş morg görevlisi gibi tanıttığı ileri sürülen şahsın bir süre morgda çalıştığı daha sonra hastanenin acil servisinde stajyer ve diğer kısımlarda ise hastane personeli gibi çalıştığı öğrenildi.
Durumun diğer hastane personelleri tarafından fark edilmesi üzerine şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan A.C.D. polise teslim edildi.
Suç oluşturacak bir olaya karışmadığı belirlenen ve polis merkezine götürülen şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldığı belirtildi.
Şahsın hastanede çalışmanın nasıl olduğunu merak ettiği için böyle bir olaya karıştığı ileri sürüldü.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'