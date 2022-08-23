'Sahte dekontla' ürün aldılar: İkinci el dolandırıcıları yakalandı
İstanbul’da internet üzerinden ikinci el ürün satan sitelerdeki ilanları takip edip satıcı ile buluşma sırasında sahte dekont göstererek ürünü alıp kayıplara karışan dolandırıcılar Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 5 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 1 garson ve arkadaşı 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnternet üzerinden ikinci el ürün satmak için ilan veren ve ürünlerini sözde alıcılarla buluştukları sırada sahte dekontla kandırıldığını söyleyen yurttaşlar, polise gidip şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
SAHTE DEKONTLARLA 'PARAYI GÖNDERDİK' NUMARASI
Yapılan çalışmalarda internet üzerinden ilanları takip edip yurttaşlarla alıcı gibi buluşan ve ayarladıkları sahte dekontları göstererek sanki hesaplarına parayı göndermiş gibi yapan 2 şüpheli tespit edildi.
Çalışmaların devamında garsonluk yapan şüpheli 20 suç kayıtlı Haliscan Ö. (20) ve arkadaşı Yunus E.T. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 dolandırıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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