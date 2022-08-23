'Sahte dekontla' ürün aldılar: İkinci el dolandırıcıları yakalandı

23 Ağustos 2022 Salı, 15:49

İnternet üzerinden ikinci el ürün satmak için ilan veren ve ürünlerini sözde alıcılarla buluştukları sırada sahte dekontla kandırıldığını söyleyen yurttaşlar, polise gidip şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SAHTE DEKONTLARLA 'PARAYI GÖNDERDİK' NUMARASI

Yapılan çalışmalarda internet üzerinden ilanları takip edip yurttaşlarla alıcı gibi buluşan ve ayarladıkları sahte dekontları göstererek sanki hesaplarına parayı göndermiş gibi yapan 2 şüpheli tespit edildi.

Çalışmaların devamında garsonluk yapan şüpheli 20 suç kayıtlı Haliscan Ö. (20) ve arkadaşı Yunus E.T. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 dolandırıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.