Mersin'de hortum biri TIR iki aracı devirdi, seraları parçaladı: 1 yaralı!
Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri TIR iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde bulunan seraları parçaladı, çatıları uçurdu, bir TIR'ı devirdi bir de hafif ticari aracı ters döndürdü.
Dereye düşüp ters dönen aracın sürücüsü ise yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.
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