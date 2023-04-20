Son Dakika: Depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta fırtına: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:38

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:56

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle 1 ölü ve çok sayıda yaralı var.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 74 gün geçti. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde on binlerce kişi yaralanırken 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi.

Binlerce binanın hasar gördüğü bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını açıklamıştı. Bölgede evsiz kalan depremzedeler için çok sayıda çadır ve konteyner kurulurken bölgede çok fazla sorun ortaya çıkmaya başladı.

Depremin vurduğu Pazarcık'ta, bugün fırtına meydana geldi. Fırtınada hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu.

Depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtuğu kaydedildi. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, 1 ölü ve çok sayıda olduğu belirtildi. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.