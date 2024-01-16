Mersin'de IŞİD'e eleman kazandıran 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü IŞİD'in ideolojisi doğrultusunda hareket edip, çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya çalıştığı belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:29
Mersin'de IŞİD'e eleman kazandıran 7 şüpheli yakalandı
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmada, ekipler, IŞİD adına geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket edip, çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu kişilerin illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda S.F., T.M., H.T., W.H.M.M., M.A., A.M., AH. ve M.K.D. gözaltına alındı. Adreslerindeki aramalarda, 21 bin 500 Suriye lirası, 800 euro, 23 bin 100 ABD doları ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Şüpheliler sorguya alınırken olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı bildirildi.


Mersin IŞİD

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