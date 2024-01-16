Jandarma ve MİT'ten IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İzmir merkezli 12 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Operasyonun IŞİD terör örgütünün finansmanını önlemek amacıyla yapıldığı öğrenildi.
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