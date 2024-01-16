Jandarma ve MİT'ten IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:23

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:14

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyonun IŞİD terör örgütünün finansmanını önlemek amacıyla yapıldığı öğrenildi.