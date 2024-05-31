Mersin’de işyerinde yangın paniği!
Mersin’de bir metal fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şakir Gülmen Mahallesi Köprüler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
Kısa sürede fabrikanın büyük kısmında etkili olan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
İşyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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