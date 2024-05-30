Kalamış'taki tesislerde yangın çıkmıştı: Galatasaray'dan suç duyurusu!

Galatasaray Kulübü'nün Kalamış'taki tesislerinde Fenerbahçeli bir grubun attığı meşale sonucu yangın çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün olaylara ilişkin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:05
Kalamış'taki tesislerde yangın çıkmıştı: Galatasaray'dan suç duyurusu!
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Galatasaray, Kalamış'ta Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan olayın ardından şahıslar için suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Kalamış tesislerimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak Kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç sonuna kadar, titizlikle takip edilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.

YANGIN ÇIKMIŞTI

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.


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