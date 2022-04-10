Mersin'de kablo çalan 3 kişi tutuklandı
Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ve Gülnar ilçelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 şüpheliyi tespit etti.
Yapılan çalışmada Mezitli'de 3, Gülnar'da ise 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda çalıntı kablo ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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