Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman işletme şefliğine ait tel çitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamaçoba Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçtaki aramasında 500 kilogram çit teli ve 5 kilogram bakır tel ele geçirdi, E.K. (37) ile H.K'yi (40) yakaladı. Ekipler, tel çitlerin Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait olduğu ve ormanlık alandan çalındığını tespit etti.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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