Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman işletme şefliğine ait tel çitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
10 Nisan 2022 Pazar, 12:52
Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamaçoba Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçtaki aramasında 500 kilogram çit teli ve 5 kilogram bakır tel ele geçirdi, E.K. (37) ile H.K'yi (40) yakaladı. Ekipler, tel çitlerin Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait olduğu ve ormanlık alandan çalındığını tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler