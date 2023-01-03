Mersin'de kadın doktoru darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye ev hapsi
Mersin'de muayene odasına girip, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş'ı çıkan tartışmada darbeden S. V. ile Z. T., ev hapsiyle cezalandırıldı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğba Karakaş, poliklinikte hastasını muayene ederken Z.T. ve S.V. odaya girdi.
Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişiyle sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V., doktor Karakaş'ı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, Karakaş’ın ‘Beyaz Kod' bildirimi yapması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilere, ev hapsi verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.
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