Mersin'de kan donduran olay! Bodrum kata götürdüğü kadını önce vurdu, sonra makasla kesti

Mersin Erdemli’de bir şahıs, daha önceden tanıdığı tekstil atölyesi sahibi kadını iş yerinin bodrum katında kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vurduktan sonra, makasla boğazından yaraladı. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:35
Mersin'de kan donduran olay! Bodrum kata götürdüğü kadını önce vurdu, sonra makasla kesti
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Kargıpınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde, yüklü miktarda alacağı olduğunu iddia eden, daha önceden tanıdığı 49 yaşındaki Hülya Kırmızı’nın atölyesine gelen 38 yaşındaki F.E., kadını bodrum kata indirdi.

Burada Kırmızı’yı kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vuran şüpheli, daha sonra makasla da boğazından yaraladı. Ağır yaralanan kadın iş yerindekilerin haber vermesiyle ambulansla önce ilçedeki devlet hastanesine, ardından da Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ise şüpheli F.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ve makasın da ele geçirildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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