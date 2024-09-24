Mersin'de kan donduran olay: Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı
Mersin’de çöp toplayan Cennet Bülbül, bir çöp konteynerinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedenini buldu.
Mersin’in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi’ndeki çöp konteynerinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.
Bülbül’ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.
Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım ’bebek ölüsü’ var dedim. Onlar da geldi, baktı ’bebeği boğmuşlar’ dedi" diye konuştu.
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