Bebeklerde gizli ölüm tehlikesi: Saç rengi nadir hastalığı ele veriyor

Yayınlanma: 22.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 22.09.2024 - 11:17

Özellikle bağışıklık sistemini hedef alarak bebeklerde ölümcül tehlikeye neden olan gizemli hastalık, gümüş saç rengiyle anlaşılıyor. Uzmanlar ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor!

GRISCELLI SENDROMU NEDİR?

Griscelli sendromu, saç, kaş ve kirpiklerdeki gümüşi renk değişikliği ile fark edilir. Ancak, bu durumun arkasında yatan asıl tehlike, hastalığın bağışıklık sistemi üzerindeki yıkıcı etkileridir. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastalar, basit enfeksiyonlarla bile baş edemeyebilirler. Özellikle bebeklerde enfeksiyonlar, ölümcül olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

GRISCELLI HASTALIĞININ GENETİK BOYUTU

Griscelli sendromu, genetik bir bozukluktur ve genellikle ebeveynlerden kalıtımla geçer. Pigment hücrelerinde yaşanan bozulma, saç ve cilt renginin değişmesine neden olur. Ancak asıl sorun, bağışıklık sistemindeki bozulmalar ve sinir sistemi üzerindeki etkilerle ilgilidir.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Hastalığın tedavisi genellikle erken teşhis ve bağışıklık sistemini güçlendiren tedavi yöntemleriyle mümkün olabilir. Ancak teşhis edilmediği takdirde, özellikle küçük çocuklar için hayati risk taşıyan sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ailelerin gümüşi saç gibi belirtileri fark etmeleri durumunda mutlaka doktora başvurmaları önerilir.