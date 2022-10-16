Mersin'de kayalık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalık alanda 59 yaşındaki Şevki Karakaya'ya ait olduğu tespit edilen cansız beden bulundu.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 18:11
Mersin'de kayalık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu
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Korucak Mahallesi'nde, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şevki Karakaya'ya ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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