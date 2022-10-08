Mersin'de muz yüklü konteynerde ele geçirilen 48 kilo kokaine 3 tutuklama

Mersin Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

(DHA)
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:03
Mersin'de muz yüklü konteynerde ele geçirilen 48 kilo kokaine 3 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen günlerde, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu bulunduğu tespitiyle harekete geçti.

Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Brego' ve 'Miror' desteğyle arama yapmıştı. Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirmişti.

Uyuşturucuyla bağlantılı A.K.,  A.U.B., M.K., G.S. ve E.G.Ö. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.K., A.U.B. ile M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, G.S. ve E.G.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mersin Limanı uyuşturucu kokain muz

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