Mersin'de kaybolan Müslüme'nin arandığı bölgede kan izine rastlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kan izinin kime ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.
Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
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