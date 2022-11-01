Mersin'de kayıp 1,5 yaşındaki Asel ve annesine ilişkin yeni gelişme
Mersin’de dün sabahtan bu yana kayıp olarak aranan anne ile 1,5 yaşındaki Asel'in il dışında sağlıklı bir şekilde bulunduğu bildirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Bilal Balcı, dün jandarmaya başvurarak eşi Ümmü Balcı ile 1,5 yaşındaki kızı Asel Balcı'nın kayıp olduğunu bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kayıp kadının evden ayrılırken aldığı aracı hayvan barınağı civarında terk edilmiş olarak buldu. Araçta yapılan incelemenin ardından kayıp Ümmü Balcı ile 1,5 yaşındaki kızı Asel Balcı'nın bulunması için çalışmalara devam edildi.
SAĞLIKLI BULUNDULAR
Güvenlik birimlerince tüm bölgede aranan anne ile 1,5 yaşındaki kızı bugün sağ salim bulundu. İl dışında bulanan anne ve çocuğunun jandarma teslim edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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