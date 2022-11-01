Mersin'de 4 IŞİD şüphelisinden 1'i tutuklandı

Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 12:00
Mersin'de 4 IŞİD şüphelisinden 1'i tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in mali yapılanmasında görev yapan ve kamplarında silahlı eğitim alan şüphelilerin olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.K.A.Z., M.Z., F.K.Z. ve T.A.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden T.A.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Mersin IŞİD tutuklama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler