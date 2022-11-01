Mersin'de 4 IŞİD şüphelisinden 1'i tutuklandı
Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in mali yapılanmasında görev yapan ve kamplarında silahlı eğitim alan şüphelilerin olduğunu belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.K.A.Z., M.Z., F.K.Z. ve T.A.D. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden T.A.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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