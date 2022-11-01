Mersin'de 'iş vaadiyle' dolandırıcılığa 32 gözaltı
Mersin'de, internet üzerinden ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlardan iş vaadinde bulunarak dolandırıcılık yapan 32 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, internetten ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlar üzerinden iş vaadinde bulunarak sigorta ve katılım parası adı altında para topladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.
'MASAK RAPORU' AYRINTISI
İlk tespitlere göre, 200 bin lira dolandırdığı saptanan şüphelilerin ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve alınan beyanlar doğrultusunda yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları da belirlendi.
6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri saptanan 40 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 kişi, gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülürken, 8 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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