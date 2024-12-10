Mersin’de kış ve bahar bir arada: Yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerinde bahar havası

Mersin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili olurken, kıyı şeridinde tatilciler bahar havasının tadını çıkarıyor.

Mersin’de kış ve bahar bir arada: Yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerinde bahar havası
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:26

Mersin’de, Toros Dağları’nda soğuk hava ve kar etkili olurken, kıyı şeridinde bahar havası yaşanıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hakimken, tarım ve turizmin önemli merkezlerinden biri olan Mersin'de iki farklı mevsim birden gözlemleniyor.

Toros Dağları’nda kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, sahil bölgelerinde hava sıcaklığı aralık ayında 20 dereceleri buluyor. Silifke ilçesine bağlı Boğsak sahilinde vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor. Kimi sahilde yürüyüş yapıp kitap okurken, kimisi de denize girerek serinliyor.

Boğsak’ta denizin keyfini çıkaran Becih Uğurlar, 35 yıldır her aralık ve ocak ayında bu bölgeye gelerek denize girdiğini belirtti. Mersin’in kıyı kesimlerindeki bu benzersiz atmosfer, tatilciler için kışın ortasında yaz keyfi sunuyor.

 


Etiketler: #Toros dağları #Mersin

İlgili Haberler

Mersin'de Atatürk büstüne zarar vermişti... Soruşturmada flaş gelişme!

Mersin'de Atatürk büstüne zarar vermişti... Soruşturmada flaş gelişme!
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Suriyeliler için 'geri dönüş' mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Suriyeliler için 'geri dönüş' mesajı
Mersin’de 'kaçak makaron' operasyonu: Gözaltılar var...

Mersin’de 'kaçak makaron' operasyonu: Gözaltılar var...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler