Mersin’de 'kaçak makaron' operasyonu: Gözaltılar var...

Mersin’de jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik 3 ilçede düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 bin adet boş makaron, 25 bin 200 adet dolu makaron, 209 kilo tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ile 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Mersin’de 'kaçak makaron' operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:58

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde 4 şüphelinin elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla 4 ayrı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin çalıştığı narenciye bahçesinde, diğer şüphelilerin ise iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 32 bin adet boş makaron, 25 bin 200 adet dolu makaron, 209 kilo tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ile 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #Mersin

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