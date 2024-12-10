Mersin'de Atatürk büstüne zarar vermişti... Soruşturmada flaş gelişme!
Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önünde bulunan Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan G.Ç. adlı zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle 8 Aralık'ta yakalanan G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Çankaya Mahallesi'nde, 8 Aralık tarihinde bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli G.Ç. gözaltına alınmıştı.
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