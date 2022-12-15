Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 131 gözaltı

15 Aralık 2022 Perşembe, 08:58

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 aydır süren çalışmaların sonucunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyona, özel harekat polislerinin de olduğu 1960 personel, helikopter, 2 insansız hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Ekipler, 135 adrese düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 137 şüpheliden 131'ini gözaltına aldı.

Adreslerde 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 61 bin 911 uyuşturucu hap, 29 bin 342 uyuşturucu etkili ecza hapı, 9 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 467 kök kenevir ve 86 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucu şüphelilerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.