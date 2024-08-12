Tanıdıklarından helallik isteyip intihar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir turizmci, işyerinde silahıyla intihar etti. Şahsın cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye ’Hakkınızı helal edin’ mesajı gönderdiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 23:14
Tanıdıklarından helallik isteyip intihar etti
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Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Silah sesi üzerine iş yerindeki odaya girenler, İmparator Emlak’ın sahibi turizmci Ali Büyükdemirel’i (55) kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Büyükdemirel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Büyükdemirel’in tabancayla tek el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Büyükdemirel’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR”

Büyükdemirel’in işyerindeki masasının üzerinde, "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Cenazemi Kargıcak’taki mezarlığa defnetsinler, taziyem iş yerimin önünde düzenlensin. Hiçbir kurum ve şahsa borcum yoktur" yazılı not bulunduğu belirtildi. Ayrıca Büyükdemirel’in WhatsApp uygulaması üzerinden cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye ’Hakkınızı helal edin’ mesajı gönderdiği öğrenildi.


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