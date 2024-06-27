Mersin’de korkutan deprem
Mersin’de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirildi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Toroslar ilçesinde saat 23.37’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Deprem nedeniyle tespit edilen, 112 Acil Çağrı Merkezimize, AFAD’a veya güvenlik birimlerimize ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
Bu arada deprem sonrası vatandaşlar sokaklara indi, kimi vatandaşlar da yakınlarını arayarak durumlarını öğrenmeye çalıştı.
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