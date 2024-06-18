Mersin'de korkutan kaza: 11 yaralı

Mersin'de devrilen bir minibüsteki 11 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 21:04
Mersin'de korkutan kaza: 11 yaralı
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ATY 356 plakalı minibüs, Kesecik Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.


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