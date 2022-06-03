Öğretmenlerin 2022 yılı 'yer değiştirme' takvimi açıklandı
Kadrolu öğretmenlerin iller ve ilçeler arası yer değiştirme tarihlerini kapsayan takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlandı. Buna göre başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak. Atamalar ise 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.
1 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK
Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 19 Temmuz'da olacak.
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
İlgili Haberler
- Erdoğan'ın 'sürtük' sözü okulda kavga çıkardı: Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, küfrederek öğretmen yumrukladı
- CHP'li Karabıyık'tan Milli Eğitim Bakanı Özer'e 'Maarif Vakfı' sorusu: 'Neden fazladan 500 milyon lira kaynak aktarıldı?'
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere atama sözü
-
Video Haberler
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- Galip Öztürk tutuklandı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'