Öğretmenlerin 2022 yılı 'yer değiştirme' takvimi açıklandı

Kadrolu öğretmenlerin iller ve ilçeler arası yer değiştirme tarihlerini kapsayan takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlandı. Buna göre başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak. Atamalar ise 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 16:50
Öğretmenlerin 2022 yılı 'yer değiştirme' takvimi açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

1 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 19 Temmuz'da olacak.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


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