Mersin'de okul tavanından sıva parçası düştü: 2 öğrenci yaralı
Mersin'in Silifke ilçesindeki ilkokulda tavandan kopan sıva parçaları nedeniyle 2 öğrenci yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Işıklı Kargı İlkokulu'nda dersteki öğrencilerin üzerine tavandan kopan sıva parçaları düştü.
Sınıftaki 15 öğrenciden 2'si yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden birinin kolunun kırıldığı, diğerinin başından darbe aldığı belirtildi.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula giderek incelemede bulundu.
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