Mersin'de okul tavanından sıva parçası düştü: 2 öğrenci yaralı

Mersin'in Silifke ilçesindeki ilkokulda tavandan kopan sıva parçaları nedeniyle 2 öğrenci yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:44
Mersin'de okul tavanından sıva parçası düştü: 2 öğrenci yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Işıklı Kargı İlkokulu'nda dersteki öğrencilerin üzerine tavandan kopan sıva parçaları düştü.

Sınıftaki 15 öğrenciden 2'si yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden birinin kolunun kırıldığı, diğerinin başından darbe aldığı belirtildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula giderek incelemede bulundu.


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