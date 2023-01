Samsung yeni 360 derece katlanabilen ekranı için kolları sıvadı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:00

OLED ekran teknolojisini telefonlarda daha aktif ve farklı yapılarda kullanmak için çalışmalarını sürdüren Samsung, yeni bir ekran tanıttı. Katlanabilir olan bu OLED ekran 360 derecelik bir yapıya da sahip. Bu çok yönlü menteşe yapısına sahip OLED ekranın tasarımı panelin hem içe hem de dışa doğru katlanmasına olanak sağlıyor.

SAMSUNG YENİ EKRANI Z FOLD 5 İÇİN KULLANABİLİR Mİ?

Samsung katlanabilir ekranlı telefonları üzerinde çalışırken tanıttığı yeni ekran akıllara Z Fold 5'in bu yapıya sahip olabileceği ihtimalini getirdi.

Şirketin katlanabilir akıllı telefon serileri olan Z Fold ve Z Flip için belirgin bir menteşe farkı var. Flex In and Out bu konuda önemli bir adım olabilir. Telefonlar arasındaki menteşe ve katlanma farklarını da aza indirgeyebilir.

İlerleyen günlerde bu ekranın aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz çünkü Samsung 1 Şubat'ta yeni etkinliğini yapacak. Z Fold ya da F Flip telefonlarının da yeni modellerini bu etkinlikte görebiliriz.