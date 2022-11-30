Mersin'de okulda vahşet: 13 yaşındaki öğrenci, bıçaklanmış halde bulundu

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:45

Olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.

E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi iddiaa göre not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., burada önce arkadaşını hortumla darbetti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

1 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi. Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Olay üzerine E.D. (12) adlı kız öğrenci gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğrenci, sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.